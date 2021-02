Sorriso radiante de Arcrebiano 'longe' de Karol Conká vira meme nas redes

Eliminado no paredão desta semana do "BBB21", a felicidade demonstrada por Arcrebiano virou memes nas redes sociais. Segundo os fãs do reality, o sorriso tem um motivo: ele está longe de Karol Conká.

Ex-affair do modelo, a cantora curitibana causou polêmica por insistir no "rolo" com Bill, como também é conhecido Arcrebiano, e chegou a ser acusada de assédio. Considerada uma das vilãs de edição, Karol tem a fama de mexer negativamente com o psicológico dos participantes, como foi o caso do próprio Bill, Lucas Penteado, Juliette e Carla Diaz.

A própria família do ex-brother chegou a fazer campanha no Twitter para sua eliminação do programa, depois de Karol Conká comemorar ter feito ele chorar. Ele saiu com 64,89%, contra 33,23% de Juliette e 1,88% de Gilberto.

2 minutos longe da Karol e o cara já voltou a sorrir #BBB21 pic.twitter.com/tCJzPp6z7O — luana (@luanakcs2) February 10, 2021

1 segundo longe da karol #BBB21 pic.twitter.com/zYbFgbnLni — eu n sou certa das ideia n (@Eu_geovanaa_) February 10, 2021