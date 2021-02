Sorrindo, Lucas é recepcionado por vizinhos na volta para casa; assista

Após dias tensos de confinamento e uma saída inesperada do confinamento do “Big Brother Brasil 21” neste domingo (7), Lucas Penteado voltou para sua casa, em São Paulo, e foi recepcionado com a comemoração de vizinhos e familiares.

Apesar de ter dito, em vários momentos, que no bairro onde mora ele não seria aceito simplesmente por ser quem é, Lucas foi recebido com festa. O ator assumiu sua bissexualidade dentro do “BBB21” e beijou Gilberto na madrugada deste domingo.

Ao chegar em casa, o ator compartilhou um vídeo mostrando que estava sendo recebido com euforia pelos seus vizinhos, que parecem gritar em apoio ao agora ex-BBB.