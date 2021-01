Site revela que famosos do 'BBB' não recebem cachê e passam por rígido controle de publicidade

Os famosos que entram na casa do “Big Brother Brasil” têm cachês altos e privilégios? De acordo com o site Extra, a resposta para esta pergunta é não!

Os integrantes do grupo "Camarote" não faturam com as ações de merchandising no programa. Assim como os anônimos, eles recebem uma verba quase que simbólica por cada semana que ficam na disputa. Dinheiro mesmo, só se ganharem o prêmio ou provas.

Ainda segundo a revista, todos os contratos de publicidade dos famosos precisam ser avisados com antecedência. Durante o programa, nada de novo pode ser feito aqui fora se não for comunicado antes.