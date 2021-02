Sarah revela quais brothers 'pegaria' e dispara: 'Namorar são outros quinhentos'

Nesta sexta-feira (19), o papo rolou solto no quarto do líder entre os brothers Gilberto, Sarah e Juliette. Durante a conversa, a advogada confessou para a líder que shippava ela com Arthur. "Amiga, deixa eu te falar uma coisa? Eu shippava vocês dois", comentou.

Aos risos, Sarah comentou: "Você e uma galera da casa estão falando isso. Eu pegaria ele lá fora. Pegar uma vez na vida? O quê? Pegaria ele, Bil, Rodolffo... Fiuk. Até pegaria. Uma vez só na vida, beijar na boca. Mas namorar? São outros quinhentos".

Os três riram da situação. Gilberto, então, disparou: "Eu pegaria aqui dentro igual. Lá fora igual. Aqui dentro".