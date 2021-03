Sarah escolhe Carla Diaz como alvo no 'BBB 21'

O jogo parece estar mudando dentro do Big Brother Brasil (BBB). Sarah está pensando em concentrar fogo na atriz Carla Diaz. Considerada uma das maiores jogadores Sarah tem se mostrou indignada com sister e o jogo de Carla Diaz. No quarto cordel, Sarah comentou com os amigos Juliette e Gilberto sobre a outra confinada.

"Vocês viram? Ganhei 100% dos corações", declarou. "O que que eu posso falar? A pessoa sempre fala o que você quer ouvir. Para mim, isso daí é nada a ver. Como é que você está chateado com uma pessoa e vai lá distribuir corações? A pessoa de que a brasiliense se refere é Carla Diaz, que ontem fez críticas a Gilberto no jogo da discórdia", afirmou.

"Não conversa uma coisa com a outra. Sabe quando comecei a pensar isso da pessoa? No dia que falou merd* para o Lucas (Lucas Penteado) e depois veio: 'Não, desculpa'. [...] Não gosto de quem se faz de sonso. Não gosto de quem se faz de santo", acrescentou Sarah, relembrando o episódio em que a atriz deu o castigo do monstro para Lucas.

Em outra conversa na academia da casa com Gil, a brasiliense acusou Carla Diaz de procurar as câmeras da casa do "BBB 21" para forçar "VTs", os recortes de vídeos que a edição do reality escolhe para o programa diário. A sister afirmou que tem observado a atriz e que Diaz faz caras e bocas e procura interagir com outros participantes perto das câmeras.

Sarah anunciou o voto na atriz. "Eu acho que se a Lumena sair eu vou na Carla", disse. Ela adiantou que começará a me distanciar mais de Carla Diaz. "Não vou comprar briga, não vou chegar brigando com ela, criando uma coisa que não existe", acrescentou a sister.