Saiba que horas começa o ‘BBB’ nesta terça-feira, 2 de março

Nesta terça-feira (2), o público conhece o quinto eliminado do “BBB 21”. O paredão está sendo disputado entre três brothers considerados vilões da edição: Projota, Lumena e Arthur. A berlinda também deve ser a mais disputada até então, em uma edição marcada por recordes de rejeição. Veja a seguir que horas começa o programa de hoje.

PARTICIPE:

- PAREDÃO DE APOSTAS | Arthur, Lumena e Projota: vote e dispute o prêmio de R$ 1.000

O paredão desta semana começou no último sábado (27), quando Carla Diaz atendeu o big fone e indicou Rodolffo, Fiuk e Lumena para a eliminação. Na votação, o líder João escolheu Projota, e a casa votou em Arthur para a disputa pela permanência na casa. O indicado do líder pôde salvar um dos emparedados pelo big fone e Projota escolheu Fiuk. Já no bate e volta, Rodolffo se livrou da berlinda.

De acordo com a programação oficial da Globo, nesta terça-feira (2), o eliminado do público será revelado a partir das 23h, após a novela “A Força do Querer”.