PAREDÃO DE APOSTAS | Arthur, Lumena e Projota: vote e dispute o prêmio de R$ 1.000

Depois de uma semana tensa e de muitas articulações, Arthur, Lumena e Projota vão disputar o paredão no "BBB 21". A formação do trio começou com Tiago Leifert revelando que o anjo desta semana, Caio, era autoimune. Em seguida, foi a vez do líder João indicar Projota ao paredão. Já pela casa, Arthur levou a pior, recebendo seis votos. Lumena foi uma das indicadas de Carla Diaz, que atendeu ao bigfone.

REGULAMENTO:

1 - Será considerado apenas o primeiro palpite por número de celular

2 - Vence apenas quem acertar o eliminado e a porcentagem com a qual o mesmo deixou a casa do BBB

3 - As apostas se encerram no horário de início do programa

4 - Em caso de empate, os vencedores dividem o prêmio igualmente

5 - Se não houver vencedor, o prêmio fica acumulado para o próximo paredão

6 - O concurso não é válido para paredões falsos

7- A votação será válida apenas através desta matéria em oliberal.com

8 - Confira o resultado nesta quarta, 24 de fevereiro de 2021, em www.oliberal.com/libshop