Carla Diaz atende ao Big Fone e coloca três brothers no paredão

O Big Fone tocou novamente na noite de sábado (27), na casa do “Big Brother Brasil 21”, e quem correu mais rápido para o jardim e conseguiu atender foi Carla Diaz. Pela dinâmica da semana, quem atendesse à chamada teria que indicar três brothers ao paredão, e foi o que a sister fez.

E essa correria aqui? As pernas são curtas, mas ela chegou lá! 🎉☎️💙 pic.twitter.com/6BtBHhflhg — Carla Díaz 🦋 (@Carladiaz) February 28, 2021

Carla entregou as pulseiras vermelhas a Lumena, com quem já teve um atrito anteriormente, Rodolffo e Fiuk.

O Thiago: "mediocridade também manda pro paredão" (surra na Lumena que chamou a Carla de medíocre ao vivo)



Thiago " chama a amiguinha de sonsa, depois fica morrendo de medo" ( surra na viih tube desesperada)



THIAGO PERFEITO expondo 2 cobras ao mesmo tempo! #bbb21 pic.twitter.com/2ciuQoxf57 — Carla & Arthur 🎮🦋 BBB21 (@carthurzetes) February 28, 2021

A sister surpreendeu ao não indicar Viih Tube, que a chamou de sonsa na festa da sexta-feira (26). Assista:

Viih Tube para Carla Diaz: "Você está se fazendo de sonsa" 👀



Sonsa é essa cara da Thaís kk#BBB21 pic.twitter.com/Vw0fbwD2v4 — Sabrina Sato (@SabrinaSatoMusa) February 28, 2021

Neste domingo (28), o líder João deve indicar mais um brother, que terá o poder de tirar um dos "emparedados" por carla da disputa pelo voto do público. O quarto nome do paredão será definido pelo voto da casa. Dois indicados por Carla e o indicado pela casa devem realizar a prova do Bate e Volta, de onde se salvará mais um brother do paredão.