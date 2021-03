Rodolffo revela que se for líder indicará Carla de novo: 'Aquele negócio tá mal explicado'

No BBB 21, o sertanejo Rodolffo ainda não conseguiu acreditar completamente que a atriz Carla Diaz foi a escolhida pelo público para ser eliminada no Paredão Falso e ter acesso a informações privilegiadas.

Na noite da última segunda-feira, 15, após o jogo da discórdia, o cantor disse, em conversa com Caio, Sarah e Gilberto, que se for o líder da semana irá insistir e colocá-la novamente no paredão para ter uma resposta do público.

"Se eu pegar o líder eu vou teimar com ela (Carla), nem que eu quebre a cara, mas eu vou teimar com ela, eu meto a Carla no paredão, pra entender de fato o que tá acontecendo. Eu tô falando pra vocês, aquele negócio tá mal explicado", disparou ele.

Sarah concordou com o sertanejo e revelou que também colocaria a atriz na berlinda, para descobrir a verdade. "Eu também colocaria ela no paredão, até para ver mesmo o que está acontecendo", garantiu.

"Eu não acho que foi o público, mas com a volta, ela ganhou muita visibilidade. Mesmo sendo o público ou não sendo o público, ela ganhou sim! No momento ela está sendo o 'bafafá', mesmo ela não sendo desde antes", opinou a consultora de marketing.