Resumo BBB 25 (24/02): Veja tudo o que rolou na madrugada na casa

Mesmo tendo se salvado do paredão, Camilla não conteve a língua durante a madrugada desta segunda-feira (24), no BBB 25. O desdobramento da formação da berlinda gerou uma briga com metade da casa, enquanto o restante tomou partido de um dos lados. A confusão começou após Camilla ir falar com Vitória Strada, que está no paredão por indicação do líder, logo após a votação. A gritaria foi tão grande que Thamiris e Guilherme também intervieram.

CLIMA QUENTE

O embate entre Camilla e Vitória Strada segue quente, as suas passam a discutir sobre jogo e alianças na casa e se desentendem. A trancista diz que não quer conversar com a atriz:"Eu não vou abaixar a cabeça. Desde o domingo, eu não queria conversar com você. Eu não quero jogar junto com ninguém. A partir de agora, minha prioridade é minha irmã".

"É engraçado que você escuta o Guilherme, escuta todo mundo, mas a pessoa que era sua aliada, você não quer escutar", rebate Vitória.

SE METEU

Ao ver clima esquentendo após o paredão, Guilherme resolveu falar o que pensa sobre a treta entre Camilla e Vitória, ele aproveitar para revelar que irmã teria afirmado que votaria na atriz no quinto paredão. A trancista se vira para a atriz e pergunta: "Eu mudei com você até agora, Vitória?".

A gaúcha titubeia em responder, e Guilherme reformula a pergunta: "As pessoas mudaram com você depois daquela situação lá?", referindo-se ao voto da sister na quinta berlinda da temporada. Vitória, então, diz: "Com certeza, sim". E Thamiris pede a palavra na conversa: "A gente conheceu a Vitória desde o início do jogo, a gente não precisava jogar junto e nos aliamos. [...] A gente sempre comprou briga da Vitória", diz a nutricionista.

"Rapidinho, deixa eu falar uma coisa, Camilla. É uma coisa que eu queria abrir. Na primeira oportunidade que você teve (...) disse assim: 'Guilherme, se a ordem da votação fosse diferente, eu votaria na Vitória", declarou o fisioterapeuta.

"Eu jamais faria isso com um aliado, se o Diego fizesse isso, se a Dani fizesse isso, se a Delma, que é minha sogra. Eu jamais iria votar na pessoa que é 'o meu', porque isso pra mim é soltar a mão. Era o momento que a Vitória mais precisava de apoio, porque a pessoa que ela mais ama, que é o Mateus, estava no Paredão. Vocês só vieram mudar com ela totalmente quando o Mateus saiu", acrecenta Guilherme.

SE ARREPENDEU

No Apê do Líder, João Pedro, João Gabriel e Maike conversam sobre embate entre Camilla, Thamiris e Vitória Strada. O Líder diz que vai continuar conversando com as irmãs, mas que não pretende mais criar alianças com as participantes cariocas: "Eu estou off, não quero me juntar a nada com elas". Maike pontua que eles não se uniram às irmãs, mas o goiano diz que poderiam se aliar na sequência jogo: "Mas podia fazer parte".

"As atitudes delas, das duas, não compactuo com gente assim, não. Fico do lado assim não. De apontar o dedo para a cara dos outros, de gritar, de falar altão assim com os outros. E a Camilla impulsiva do jeito que ela é. Não é nem sem pensar, fala porque quer. Uma coisas bem pesadas, fortes", comenta João Pedro. "Essa coisa de: 'Estou nem aí o que o povo vai pensar. [...] Se eu tivesse, botava a Vitória no Paredão'. Acho certo não", opina o goiano.

DEFESA

Thamiris vai atrás de Vitória Strada e sai em defesa de Camilla. Na sala da casa, a atriz aponta que tudo que fala é interpretado de outra maneira por Camilla e a nutricionista começa a discutir com a atriz. "Jamais vou achar errado em você defender a sua irmã e estar gritando. [...] Eu só queria entender as coisas. Eu só queria expor o meu lado. Porque, a partir do momento, que Camilla me coloca como umas pessoa que está sendo vinte coisas que não é, eu preciso me defender", pontua Vitória.

Thamiris, então, questiona: "Quais vinte, Vitória? A única coisa que a gente falou para você foi que você não seguiu uma linha de raciocínio que a gente seguiu até agora".

A atriz diz que é uma pessoa que quando explode chora: "É muito fácil me colocar como: 'A menina sonsa que está se fazendo'". Thamiris aponta: "Mas é você que está falando isso".

"Vocês citaram para mim nos últimos dias", rebate Vitória. Mas a nutricionista questiona: "Eu te chamei de menina sonsa ou mentirosa? Ninguém te chamou disso".

Vitória diz que tentou conversar nos últimos dias. Thamiris rebate dizendo que ela procurou várias pessoas da casa: "Você é adulta. Você sabe quando tem abertura com alguém e quando não tem abertura com alguém. A Camilla tem o jeito dela." A atriz diz que nunca desrespeitou a Camilla e a nutricionista questiona: "A Camilla te desrespeitou?".

Vitória retruca e pontua que não falou que a trancista faltou com respeitou: "Não coloque palavras na minha boca".

GRACYANNE TEM LADO

Com opinião formada e lado escolhido, Gracyanne Barbosa esquece o início do jogo e as alianças feitas para poder opinar sobre treta entre as irmãs e Vitória. Na área externa, em conversa com outros brothers, a musa fitsness dispara: "Se a gente votasse por questão de afinidade, admiração, história... Tanto eu, quanto ela, botaríamos a Vitória no Paredão”.

NÃO GOSTOU

Camilla, Thamiris, Gracyanne Barbosa e Daniele Hypolito continuam repercutindo o embate que as irmãs tiveram com Vitória Strada. Para as irmãs, foi desnecessário Guilherme expor, na presença de outros participantes, a fala de Camilla sobre Vitória, na discussão da semana passada.

"O Gui foi super desnecessário ali, pelo amor de Deus. Não era nem hora e nem momento para ele fazer isso", Camilla opina. Thamiris concorda com a irmã, que continua: "Bofe, você está querendo fazer o que? Tu está tão sem graça que tem que ficar pegar VT dos outros"

A nutricionista acredita que o genro de Delma poderia ter falado com Camilla em particular. "Mas acho que ali ele quis mostrar o jogador brabão e, tipo assim, achei desnecessário", pontua a trancista. "E nisso a Vitória inflou", conclui Thamiris.

QUESTIONAMENTO

Aline e Vinícius conversam na área externa da casa sobre o embate entre Camilla, Vitória e Thamiris. O brother pontua que tem um contexto a ser avaliado no momento, principalmente, porque a atriz tem sido alvo da casa desde o início do programa. A policial diz que brothers escutaram Camilla dizendo que não tinha "volume de voto mais" e "não fazia sentido jogar junto".

"Diogo ouviu ela falar: 'A gente perdeu massa'. Querendo ou não, eu entendo o que ela está falando. Mas você reduz as pessoas ao voto. Já que não temos mais expressividade em voto, então cada um joga por si", opina a policial militar. Vinícius reafirma: "Ela falou isso na sala. Não ouvi com essa palavra 'massa'", diz o promotor de eventos baiano.

OPINIÃO

Em conversa com Vitória, Guilherme fala mais uma vez sobre justiça dentro do BBB. O genro de Dona Delma explica o motivo de ter defendido a atriz na treta com as irmãs: "Me incomoda quando eu vejo algo assim, que eu não concordo de jeito nenhum... Eu não consigo ficar calado!”