Resumo BBB 25 (16/03): Veja tudo o que rolou na madrugada deste domingo

A madrugada deste domingo (16) no BBB 25 foi marcada por resistência, estratégias e reflexões sobre relações dentro do jogo. O Castigo do Monstro impôs um grande desafio a Aline, que precisou pescar mil peixes e levou quase três horas para cumprir a missão à beira da piscina. Durante a tarefa, a sister desabafou: "No Monstro de ninguém... Ninguém fica nessa gargalhada toda. Ninguém. O assunto pode ser o que for, ninguém fica debochando", sem citar diretamente a quem se referia. Mais tarde, ao ser chamada para mais uma rodada do Monstro, Aline se emocionou e chorou ao lado de Vinícius, mas seguiu firme na missão.

Enquanto isso, as articulações para o próximo Sincerão ganharam força. Renata revelou a Eva, Vilma, João Pedro e Maike que pretende expor informações vindas da Vitrine do Seu Fifi sobre um suposto ciúme de Aline em relação à sua proximidade com Diogo Almeida. Vilma, mãe do ex-brother, apoiou a estratégia e explicou: "Fico com abertura, se tiver que chamá-la, já tenho argumento. Porque, eu chegar falando esse assunto... Como que eu vou falar? Foi ele que mandou recado, entendeu?".

No Apê do Líder, Guilherme analisou que alguns brothers mudaram o comportamento após perceberem que ele pode escutá-los através da Central do Líder: "Eles estão bem ligados, viu? Toda vez que eles estão querendo conversar, eles estão indo lá para fora. Não vão ficar mais conversando dentro do quarto", avaliou.

A relação de Gracyanne Barbosa com os participantes também foi pauta na madrugada. Diego Hypolito comentou com Guilherme sobre as informações que recebeu e ponderou: "Eu não acho que ela fez na intenção de, tipo, 'eu vou...'. Não acho. Não vejo isso na Gracyanne. Mas a gente está num jogo de competitividade direta".

Já Daniele Hypolito afirmou que enxerga a fisiculturista de uma nova maneira e confessou ter perdido a confiança nela como jogadora: **"O lado Dani de confiança na Gra jogadora não é o mesmo [...] Eu perdi a confiança na Gra jogadora. Na pessoa, ela tem uma história linda e não deve ter vergonha de contar a dela"**, declarou.