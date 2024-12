Quem é Ceci Ribeiro? Jornalista apresentará 'Bate-Papo BBB' com Gil do Vigor

A TV Globo anunciou nesta segunda-feira (02) a nova dupla que vai comandar o "Bate-Papo BBB", programa que recebe o eliminado da semana do reality show da emissora. Gil do Vigor, participante do BBB 21, e Ceci Ribeiro foram os nomes revelados e vão comandar as entrevistas.

Gil do Vigor é conhecido como um dos principais participantes da história do BBB, acumulando memes, fãs e vários seguidores mesmo após a edição da qual participou ter-se encerrado. Já Ceci Ribeiro faz, em 2025, a sua estreia no comando do programa relacionado com o reality.

Quem é Ceci Ribeiro?

A jornalista trabalhou por 15 anos na "TV Integração" de Minas Gerais, onde já sonhava em trabalhar com o BBB e atuava na área, comandando programas de entretenimento e gravando pílulas sobre o reality para exibição local.

Ela fez sua estreia nacional em realities neste ano, quando integrou a equipe do "Estrela da Casa". Foi no programa que Ceci comandou o “Bate-papo Estrela da Casa”, ao lado de Silvero Pereira, onde também recebia os participantes eliminados do reality, em um formato parecido com o do Big Brother Brasil.