Prova do Líder, do ‘BBB 22’, de hoje (27/01) vai ser marcada por ‘agilidade’ e ‘veto’, diz colunista

A Prova do Líder, do ‘BBB 22’, vai ocorrer na noite desta quinta-feira (27/01) e promete exigir agilidade e boa sintonia em dupla entre os participantes. O colunista Leo Dias informou que a dinâmica vai ser patrocinada por uma marca de frios e os confinados vão precisar montar, em par de jogadores, sanduíches com os ingredientes fornecidos. O ex-líder, Douglas Silva, poderá vetar participantes da prova.

Como vai ser a Prova do Líder do ‘BBB 22’ de hoje (27/01)?

Para desafiá-los durante a dinâmica, os brothers e sisters vão precisar cruzar passarelas que dividem o espaço entre o local de entrega do lanche e o ambiente onde ficam os produtos para a preparação do sanduíche. Segundo a coluna, ainda não se sabe se a vitória será dada pela quantidade de produtos montados ou tempo de produção.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)