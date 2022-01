BBB 22: Saiba o por quê os brothers estão usando relógios dentro do programa

O uso de um ‘relógio’ pelos participantes do ‘BBB 22’ chamou atenção dos internautas. Isso porque acessórios externos como, por exemplo, celulares particulares e fones de ouvido não são permitidos pela produção do programa. Mas, de acordo com o ‘Big Boss’, Boninho, o ‘marcador de hora’ foi dado aos brothers para monitorá-los dentro da casa.

VEJA MAIS

Em uma publicação feita nas redes sociais, nesta quarta-feira (26/01), o diretor do programa esclareceu que o ‘relógio’ fica apagado para os participantes. No entanto, para os produtores do reality show, o acessório consegue monitorar por quanto tempo os participantes dormiram e os batimentos cardíacos.

Confira a publicação:

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)