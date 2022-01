BBB 22 é na TV Liberal: Bob Fllay e Sucuri do Panelinha 2.0 estrelam comercial na telinha

O BBB 22 já começou e se tem uma coisa que o nosso telespectador, leitor, ouvinte, internauta não deixa de fazer é dar uma espiadinha! A maior audiência e o produto de entretenimento que mais agita as Redes Sociais no Brasil vai gerar muita polêmica até o dia 21 de abril, data prevista para terminar esta edição.

Pra esquentar a audiência e promover ainda mais o tão esperado Big Brother Brasil 2022, a TV Liberal criou uma chamada mostrando a sensação de ser vigiado dentro de casa. Sabe aquela sensação de que alguém está te observando o tempo todo? Isso deixa qualquer um maluco! Convidamos Bob Fllay e Sucuri, do grupo de humor belenense Panelinha 2.0 para interpretarem dois moradores de uma casa onde estão realmente sendo vigiados. Vários figurantes e alguns integrantes também do grupo de humor, participam da peça que certamente será referência Paraense no BBB desse ano.

Assista ao programa Bob Flla Show no LibPlay

E a participação dos personagens não para por aqui! A partir da próxima segunda eles vão agitar as ruas da cidade em uma enquete com o público para saber a opinião das pessoas sobre quem serão os próximos eliminados. Em nossas redes sociais já estamos aguardando sua espiadinha. Participe do BBBolão de Paredão e sugira quem será o eliminado.

BBBolão de paredão (Kaio Vinicius)

