Projota reclama de fantasia do Castigo Monstro e pede ajuda à produção: 'Valeu aí pela consideração'

Projota e Pocah foram os escolhidos para participar do Castigo do Monstro após a terceira vitória consecutiva de Caio na prova do Anjo, no "Big Brother Brasil 21". Os brothers tiveram que se fantasiar de frango e brócolis, mas parece que a "brincadeira" não agradou muito o rapper, que confessou ter se sentido desconfortável com a situação.

Alguns minutos depois de ter colocado a roupa de vegetal, Projota disse ter sentido incômodo e pediu que a produção do "BBB 21" fizesse alguns ajustes na fantasia. O pedido do cantor foi atendido.

“Valeu aí pela consideração”, agradeceu o participante. "Abriram um buraco na orelha para mim e a blusa não está mais apertada", completou.