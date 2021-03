Projota diz querer agredir Fiuk por paredão e Arthur toma dores: ‘Mimado da p*rra’

Projota foi o indicado do líder Fiuk ao paredão e pode ser eliminado do “BBB 21”. O rapper não gostou da decisão do filho de Fábio Júnior e, após o programa, disse a Arthur e Viih Tube que sua vontade era agrediu o cantor e ator.



“Vontade de dar uma voadora nesse moleque", disse. "Eu tirei ele do paredão. Eu nunca votei nele, Vitória. Eu não votei nele mesmo ele já sendo rival do Arthur", continuou.

Em outro momento, ele e Arthur comentaram que, caso Projota fique, Fiuk será o próximo alvo da dupla. O crossfiteiro se exaltou: “Faço questão de tocar o terror na festa dele quarta-feira". "Moleque do caramba, mimado da porra. Pipocou, não quis se expor", continuou.

Projota, então, definiu qual será sua estratégia se não for eliminado. "Agora é simples. Se eu ficar aqui, meu primeiro compromisso é tirar esse moleque", decidiu. "É isso. Ele é tão burro que ele conseguiu comprar briga com a única pessoa que eu acho que não votaria nele", opinou o educador físico.