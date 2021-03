Projota comemora permanência na casa: 'Tão bom não estar cancelado'

Projota comemorou a permanência na casa do "BBB 21". Em conversa com Camilla, João, Gil, Sarah e Juliette, o rapper, que recebeu 37,07% dos votos, expressou sua tranquilidade.

"Tão bom não estar cancelado. Eu não preciso ser um dos favoritos, só preciso saber que minha carreira não acabou ainda", disse o brother.

Lumena foi quem deixou o programa esta semana. Projota, no entanto, enfrenta rejeição dentro e fora da casa. Ele é considerado um dos vilões da edição, integrante do ex-"grupão", composto pelos eliminados com recorde de rejeição, Nego Di e Karol Conká, além da própria Lumena. O cantor pode ser um dos próximos alvos do público.

Arthur, amigo de Projota, que também estava na berlinda, recebeu 1,62% dos votos.