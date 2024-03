Pitel vence a Prova do Líder do BBB 24 e coloca Matteus e Beatriz com as pulseiras do 'Na Mira'

Nesta quinta-feira (28), o BBB 24 entra no modo turbo com a liderança de Giovanna Pitel. A assistente social disputou a fase final com Beatriz e Matteus. Além da liderança, que chega também com a imunidade, Pitel ainda conquistou um carro 0km.

A prova do Líder que era de perguntas e respostas, composta por verdadeiro ou falso. Os questionamentos eram com base em curiosidades da imagem que os brothers viam antes de ocorrer a rodada.

A primeira pessoa a conquistar 7 pontos e ir para a fase final foi Beatriz. Matteus e Pitel foram classificados também após duas rodadas de desempate.

Para o Vip ela colocou Fernanda e Lucas, e Na Mira ela escolheu Matteus e Beatriz.

O 15º Paredão será formado nesta sexta-feira (29), a eliminação será domingo (31). Depois mais uma prova do Líder e a formação de um Paredão ocorrem.