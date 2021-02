Perfil de Juliette crava 10 milhões de seguidores e faz da sister recordista durante confinamento

A paraibana Juliette Freire segue firme como uma das favoritas do público que acompanha o Big Brother Brasil 2021. Dona de uma personalidade genuína, a advogada de 31 anos está conquistando milhares de fãs com o seu jeito despojado, assertivo e espontâneo. Prova disso é que o prefil da campinense já soma 10 milhões de seguidores no Instagram.

Juliette é a a partipante que mais ganhou seguidores durante o confinamento na história do reality e a terceira mais seguida desta edição. A colega de casa Sarah é a segunda no ranking dos integrantes que entraram pela equipe 'pipoca', com 7 milhões de seguidores.

O feito foi devidamente registrado e comemorado pelos administradores do seu perfil nesta segunda-feira, 22. Não é a toa que uma das frases que a paraibana fez questão de usar logo no início do programa para se definir é: “na lei da selva, eu sou treinada”. Vê-se bem que a história de Juliette na "casa mais vigiada do Brasil" ainda vai render muitos bons capítulos e, certamente, muito mais seguidores.