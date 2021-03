'Quando ela chegava, eu saía de perto', afirma Gilberto sobre Juliette; Carla reage: 'falso'

Gilberto, Sarah, Caio e Rodolffo se reuniram, no quarto do líder do "BBB 21", para criticar Juliette. Segundo o grupo, a sister alfinetou Gil e Sarah no jogo da discórdia. O pernambucano apontou falta de lealdade na colega.

"Quando eu tive meus 'BOs', ela nunca chegou pra mim pra dizer assim: 'Estou do seu lado'. Quando foi com a Carla, sabe o que ela falou? Ela disse: 'Estou do seu lado, viu?'. [...] Ela comigo, que apoiei ela desde o início, ela nunca disse isso", reclamou Gilberto, que completou dizendo que não falou com a paraibana durante o dia. "Quando ela chegava, eu saía de perto, porque eu peguei ranço", completou.

Gilberto também acusou Juliette de ter amizade com Viih Tube por interesse: "Ela colou na Viih porque a Viih tinha muitos seguidores. Sim, porque ela tinha mais afinidade comigo. A Viih se afastou dela". O doutorando em Economia ainda citou falas da paraibana, em que ela disse que poderia tirar Gil de seu pódio a qualquer momento. "Ela é o quê, o ouro? Pra gente ficar correndo atrás?", questionou.

Caio, então, aproveitou-se do momento para colocar "lenha na fogueira" e classificou como "agressivo" o modo como Juliette trata Gilberto. "O jeito que ela falava com você me machucava. As palavras que ela usa, os termos que ela usa, o tom. [...] Eu via que ela tinha um jeitinho meio agressivo com você", analisou o brother.

Enquanto isso, Carla Diaz ouvia a conversa no quarto secreto. "Eliminada" no paredão falso, a sister atribuiu as placas de "falso" e "agente duplo" para Gil e "inocente" para Juliette.