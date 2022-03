BBB 22: Pela primeira vez no VIP, Jessilane se atrapalha na cozinha e confunde os temperos

Depois de sete semanas na xepa, finalmente Jessilane vai desfrutar dos confortos do VIP do BBB 22. A pulseira foi entregue pelo líder da semana, Lucas, que também convidou Eslô, Lina e Natália. Para comemorar o convite, Jessi foi preparar uma refeição para Lucas, Lina e Natália, que resistiram até o final da prova.

Sem experiência na cozinha e sen familiaridade com os utensílios do VIP, a professora acabou por temperar o bife com açúcar, em vez do sal. Ao perceber o equívoco, Jessi não escondeu a chateação e reclamou: "Ai gente! Eu não sei usar as coisas daqui". Depois, lavou a carne e voltou a temperar, desta vez, com o condimento correto.