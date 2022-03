Paulo André, do BBB 22, conhece tema da Festa do Líder e escolhe adicionais

Nesta terça-feira, 1º, foi a vez de Paulo André conhecer o tema da sua festa e escolher os itens que comprarão com estalecas para a Festa do Líder da semana no Big Brother Brasil 22. Com o "Vila Olímpica", o brother poderá relembrar alguns dos seus momentos como atleta.

Sobre as escolhas do Líder pata a festa, PA escolheu barca de sushi, piscina liberada, câmera que funciona embaixo d'água e sorvete. Os participantes do VIP, precisaram presentear o

Douglas Silva, Gustavo, Arthur Aguiar, Jade Picon e Scooby doaram estalecas e instrumentos musicais para que os brothers pudessem improvisar canções na festa.

Paulo André é o sexto Líder do BBB 22. Ele indicou Linn da Quebrada para o paredão.