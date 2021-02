Patrícia Leitte passa 'coroa da rejeição' para Nego Di; veja o ranking

A então recordista de rejeição, Patrícia Leitte, do "BBB18", passou oficialmente a "coroa" para Nego Di. Logo após a eliminação do humorista, Patrícia publicou um vídeo em suas redes sociais colocando a coroa "na cabeça" de Nego.

O brother deixou o programa com 98,76% dos votos. A ex-sister foi eliminada do "BBB 18" com 94,26% dos votos em um paredão triplo. "Eis que passo a coroa! Toda sua, Nego Di", brincou a cearense.

No paredão com Nego Di, também estavam Fiuk e Sarah. O cantor recebeu 0,87% dos votos e a consultora de marketing digital, apenas 0,37%. Em entrevista, Patrícia disse ter pensado em se jogar de um prédio por ter sido "cancelada" ao deixar o reality.

Veja o ranking atualizado dos eliminados com maior rejeição em paredão triplo:

1º Nego Di (BBB21): 98,76%

2º Patrícia Leitte (BBB18): 94,26%

3º Nayara (BBB18): 92,69%

4º Ana Paula (BBB18): 89,85%

5º Victor Hugo (BBB20): 85,22%