Nego Di é o eliminado no paredão desta semana; confira os votos

O eliminado desta terça-feira (16) no "Big Brother Brasil 21" foi o comediante Nego Di. Ele disputou a preferência do público com Sarah, indicada pelo líder e a responsável por ele ter ido para a berlinda, e Fiuk, indicado pelos participantes da casa.

Nego Di teve 98,76% dos votos, um recorde no reality, que antes pertencia a Aline, do "BBB5", eliminada com 95% dos votos. Logo depois, estava Patrícia, do "BBB18", que recebeu 94% dos votos.

Sarah recebeu 0,37% dos votos e Fiuk, 0,87%.