PAREDÃO DE APOSTAS | Veja quem acertou os 99.17% de rejeição da Karol Conká no BBB

Depois do suspense, Karol Conká deixou a casa do Big Brother Brasil com 99.17% de rejeição. Veja abaixo a lista das pessoas que acertaram até a porcentagem dos votos de Karol e, com isso, dividirão um vale compras no valor de R$ 1.000.

Nomes:

Tatiane Barros de Andrade - tatiandrade1720@gmail.com

Miguel Angel Caceres Duran - macdur@gmail.com

Laenerson Tarcisio da Silva Ferreira - soniasuelis31@gmail.com

Elba kriss ichuta mamani - elbakrissmi@gmail.com

Suellen Dayane Moraes Santiago - suellen13moraes@gmail.com

Luana stefany Souza palheta - luanastefanyy@bol.com.br

Camila - camila.cardias1@gmail.com

Celice josiellen Moutinho Oliveira - celicemoutinho45@gmail.com

Suzana Baía Silva - suzanabs87@gmail.com

Viviane Galvão - vivigalvao1329@gmail.com

Luiz Haroldo de Melo e Silva - melogmarcos@gmail.com

Todos os vencedores serão contactados pela equipe do LibShop até esta sexta-feira (26) para recebimento do vale compras no valor unitário de R$ 83,33.

A ação continuará para os próximos paredões. Fique ligado!

VEJA TAMBÉM

- Arcrebiano se atrapalha em live de comemoração pela saída de Karol Conká

- Comportamento lúcido e intervalo para a entrada de Karol Conká geram teorias nas redes

- Confira os nove pódios ainda possíveis após a eliminação de Karol Conká

- Belém e outras capitais registram fogos após eliminação de Karol Conká; assista

- 'Não me cancelem', pede Karol após eliminação

- Karol Conká 'tomba' e é eliminada com rejeição recorde do 'Big Brother Brasil'