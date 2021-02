Arcrebiano se atrapalha em live de comemoração pela saída de Karol Conká

O ex-participante do Big Brother Brasil (BBB) 21 Arcrebiano se atrapalhou em live de comemoração pela saída da rapper Karol Conká. O brother que teve um affair com a moça no programa torcia contra Karol. Ao comemorar a saída da cantora com o maior percentual e a maior quantidade de votos de rejeição, o modelo e educador físico soltou uma frase sem sentido.

"Acabou, acabou! 99%! Galera agora acabou. Por favor, não repudie o ódio. Não repudie o ódio", declarou. A frase virou motivo de zoação entre os internautas.

Fora da casa, Arcrebiano declarou que não quer proximidade da cantora e que ela já está bloqueada. "Tomara que ela veja tudo que ela fez e enxergue a realidade disso, que Deus abençoe a vida dela. Tá bloqueada há muito tempo e quero distância", disse Arcrebiano no Instagram.

Antes disso, Arcrebiano já havia dito que estava decepcionado com Karol. Em entrevista a Ana Maria Braga, Bio disse que se sentiu manipulado no reality show. "Fui muito manipulado no BBB. E as meninas também foram alvo de uma manipulação da Karol. Ainda estou muito triste com a situação que me envolveu com a Carlinha e o Arthur", avaliou.