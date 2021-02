Comportamento lúcido e intervalo para a entrada de Karol Conká geram teorias nas redes

Karol Conká foi a eliminada do "BBB21" na noite de ontem (23) com 99,17% dos votos. Seu confinamento foi marcado por polêmicas, que afetaram sua carreira fora do programa, envolvendo acusações de distorções de fatos e denúncias de abusos sexual e psicológico.

No entanto, no tradicional encontro com Tiago Leifert após a eliminação, chamou atenção a lucidez da ex-sister sobre os motivos de sua saída e a demora para sua entrada no ao vivo. A Rede Globo chegou a dar intervalo para a chegada da rapper.

Ela, que vinha dizendo no programa que só sairia porque pediu assumiu seus "surtos", disse que vai procurar um psicólogo e atribuiu sua eliminação a brigas com Carla Diaz e Lucas Penteado.

"Eu me perdi dentro de mim e me senti muito frustrada. Eu nunca imaginei que fosse dar uma surtada. Eu tenho mania de controle, eu vivo uma vida onde eu controlo tudo, eu sou dona da minha vida e da minha carreira. E chegar ali sem poder controlar achismos e nem minha animosidade me deixou muito mal.", revelou Conká.

Nas redes, a assessoria de comunicação de Karol virou assunto.

A assessoria da Karol vendo a entrevista atrás das câmeras sem poder fazer nada pic.twitter.com/IRckBZTwLz — tuft berdizenga (@tuwtf) February 24, 2021

Karol disse que os erros dela não foram tão graves, chama a assessoria de impressa de novo #BBB21 #batepapobbb — Nersu Wayne 🌵 (@nrlfilho) February 24, 2021

senti 0 verdade no discurso dela pois claramente foi ensaiada pela assessoria no intervalo



mas enfim né, jogo é jogo, aqui fora é outra realidade#bbb21 pic.twitter.com/QKN709P6Xj — instagram: pedro.rafhael (@falarafha) February 24, 2021

Assessoria da Karol Conká recepcionando ela no dia da eliminação. #bbb21 pic.twitter.com/bjfsJMaskF — Juliano 🛸 (@lopesjuliano) February 21, 2021

A assessoria de imprensa da Karol durante o intervalo #BBBB21 pic.twitter.com/L6QROEyhal — Felipe Abal (@FelipeAbal) February 24, 2021

Essa saída da Karol acaba de se tornar um dos maiores cases de comunicação, relações públicas e, sobretudo, assessoria de marca pessoal com articulações resolutivas de imagem no menor espaço de tempo possível. — Carlos Martins (@carlossrp) February 24, 2021