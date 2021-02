Belém e outras capitais registram fogos após eliminação de Karol Conká; assista

Pareceu final de copa do mundo. O paredão do "BBB21" dessa terça-feira (23) bateu altos índices de audiência, cravando uma média de 38 pontos, com pico de 43 no início do programa e vários outros de 40, sendo os maiores em uma década.

A audiência foi comparada a rodada final de grandes campeonatos de futebol, mas não foi só nos índices que a semelhança foi percebida. Nas redes sociais, diversos internautas postaram vídeos de suas cidades comemorando com fogos o resultado da berlinda, que consagrou Karol Conká a participante mais rejeitada da história do reality em número de votos (99,17%). Belém não ficou de fora.

Veja:

Teve mais fogos na saída da Karol doque quando o náutico ganha título kkkkkk 🎉🎉 eu fico é triste com uma notícia dessas pic.twitter.com/cDw62v4QHr — Igu 99% (@theigushow) February 24, 2021

Na Consolação, fogos pela saída da Karol. E fora Bolsonaro kkkkk pic.twitter.com/za0bXctebl — Cacau (@cacaucb) February 24, 2021

O Brasil reagindo à eliminação de Karol Conká, com gritos, fogos de artifícios buzinas. #RedeBBB #BBB21 pic.twitter.com/vCoL9zOoNU — Rafael de Almeida (@rafaeldealmeida) February 24, 2021

@bbb Os prédios em volta comemorar a saída da Karol pic.twitter.com/NKBC0jo860 — sandra (@sandrasiao) February 24, 2021