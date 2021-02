Paraenses apostam e acertam na rejeição de Karol Conká

Em mais uma terça-feira de eliminação no reality Big Brother Brasil, da TV Globo, os paraenses apostaram num recorde de rejeição da rapper Karol Conká, e deram seus palpites durante live especial do Égua do Babado!, do Grupo Liberal. Teve até quem tenha apostado em 100% de rejeição.

Confira o que os paraenses falaram sobre esse paredão histórico na live comandada por Gisa Smith e Bruna Lima e também algumas novidades sobre o programa que está mobilizando o Brasil.