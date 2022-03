'O que eu puder fazer pra ele se f*der mais, eu faço', diz Eslô após PA tirá-la do VIP; vídeo

Paulo André continua dando o que falar no Big Brother Brasil 22. Dessa vez, o novo Anjo da semana tirou o casal Eslovênia e Lucas do VIP e mandou direito para a xepa, ao dar o Castigo do Monstro para eles na tarde deste sábado, 26.

PA justificou a decisão com um julgamento que a miss fez ao seu respeito, ao dizer que ele seria figurante.

VEJA MAIS

Entre muitas promessas desse BBB 22, essa foi a primeira vez que um Anjo teve a coragem de fazer isso. Vale lembrar que Eslovênia e Lucas receberam a pulseira do VIP há menos de 12 horas e não aproveitaram a regalia que tiveram.

Logo após a decisão, eles foram para a cozinha da xepa, e o casal lamentou de não ter comido nada. “Nossa a gente não comeu nada”, disse Lucas. “Fiquei triste, queria tanto comer um filé”, completou Eslôvenia.

A miss em seguida foi para o quarto e disse que está com ranço do atleta. “Eu quero que PA se f*da e o que eu puder fazer pra ele se f*der mais aqui dentro, eu faço”, disse. “Para mim ele é uma merda”, completou. Depois disso, a miss ainda garantiu que, para ela, PA continua sendo figurante.

A internet vibrou com essa escolha:

CASTIGO DO MONSTRO

Eslô e Lucas receberam o Castinho do Mosntos. A dupla vai permanecer junta em uma canoa e quando tocar a música precisam remar na marcação.