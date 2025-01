O que é 'estar mac'? Conheça gíria carioca usada em discussão no BBB 25

As sisters Camilla e Vitória Strada tiveram um conversa acalorada depois da dinâmica do Sincerão, na noite da última segunda-feira (27/01), no Big Brother Brasil 2025. Enquanto elas e outros brothers estavam no Quarto Nordeste, Vitória pediu conselho sobre o próprio comportamento, mas logo os ânimos ficaram exaltadas e quase a conversa não fluiu.

Diante da situação, Camilla perguntou para a atriz: "Você está 'mac'?". Vitória, dupla de Mateus no BBB 25, prontamente respondeu: "Estou".

Discussão no BBB 25

O termo "mac" chamou a atenção de quem acompanhava o programa e os internautas reagiram à discussão e a utilização da gíria nas redes sociais.

A conversa iniciou quando Vitória e Mateus tinham que indicar alguém como "descartável" e pendurar uma placa com alguma palavra negativa em outro participante no Sincerão do BBB 25. Eles escolheram o líder da semana, Diogo, que faz dupla com Vilma. O Brother foi o mais escolhido como "descartável" durante a dinâmica pelos participantes. Diogo e Vilma indicaram Vitória e Mateus para o paredão desta semana.

Após escolherem Diogo como "sonso" da casa, a dupla Vitória e Mateus tinham 30 segundos para justificar a decisão. A sister tomou quase todo o tempo para falar e quando Mateus foi pedir a palavra, ela disse: "Estou terminando de falar". A postura de Vitória não foi bem aceita na casa e nas redes sociais.

Algumas pessoas na internet entenderam que Vitória foi grosseira com o amigo. Da mesma forma como alguns brothers sinalizaram para o mesmo problema, esquecendo que inúmeras vezes o amigo da atriz a interrompeu durante o isolamento na casa.

Camilla deu a opinão durante a madrugada desta terça-feira (28/01): "Você tem que pensar nele, amiga. Você não tem que pensar se vocês estão 'mac', tem que pensar nele também!". Vitória, ainda incomodada com a situação, respondeu: "Você não está me ouvindo. Eu só perguntei sua opinião: se você acha que eu realmente fui muito grosseira". "Eu acho", afirmou Camilla. Depois disso, a atriz até tentou contornar o que aconteceu: "E aí eu falei que eu pedi desculpa e você sabe que eu pedi".

Nesse momento, a dupla de Thalita voltou a perguntar: "Nessa situação que você está, acha que está 'mac'?". "Estou, sim", disse Vitória sem pensar duas vezes. "E você, Mateus, está 'mac'?", perguntou ao amigo.

Ainda sem saber o que responder, Mateus ficou calado e continuou ouvindo a conversa das duas. "Então vocês têm que conversar, porque você não está 'mac'", disparou Camilla. Tentando não deixar a conversar ganhar maiores proporções, Vitória disse: "A questão não é sobre quem está 'mac' ou não".

Afinal, o que significa "estar mac"?

Parte da discussão foi entendida pelo público que não conhece a gíria "estar mac" somente pelo contexto da conversa. A expressão carioca significa "estar bem" ou "estar tranquilo".

Agora, sabendo o significado, é possível entender realmente o que Camilla estava perguntando para Vitória e Mateus. A sister queria saber se eles estavam tranquilos em relação ao jogo e a dinâmica do Sincerão da noite passada. Aparentemente, os dois não estão tão tranquilos assim, afinal, hoje é dia de paredão no BBB 25.

Vitória Strada e Mateus Pires então no paredão desta semana com as duplas Edilberto e Raíssa e os irmãos Diego e Daniele Hypolito. Os eliminados do segundo paredão do BBB 25 serão anunciados na noite desta terça-feira (28/01).

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)