Sincerão agita o BBB 2025: protagonistas descartam duplas e provocam discussões na casa

Na noite desta segunda-feira (27/01), o ‘Sincerão' trouxe novas desavenças e mostrou outras percepções ao Big Brother Brasil 2025, mexendo com as estratégias dos participantes e as relações dentro da casa. Os protagonistas da semana precisaram decidir quais duplas gostariam de separar e, em seguida, descartar um dos integrantes, justificando a escolha com uma plaquinha contendo um adjetivo.

VEJA MAIS

Participaram da dinâmica as três duplas emparedadas – Diego e Daniele Hypolito, Edilberto e Raissa, e Vitória Strada e Mateus –, além dos líderes da semana, Diogo Almeida e Vilma, e Camilla e Thamiris, que atenderam ao Big Fone. O público, por sua vez, votou para incluir mais uma dupla na atividade, escolhendo as amigas Eva e Renata.

Cada dupla precisou escolher outra para separar e descartar um integrante. Este último era enviado à "área do lixo" e recebeu uma placa. Após isso, o jogador fazia a escolha quebrando a foto da dupla separada, destinando metade da imagem ao painel dos salvos e outra metade ao lixo. Tanto quem descartava quanto o eliminado tiveram um minuto para justificar suas posições. Relembre o jogo:

Edilberto e Raissa descartam Diego Hypolito e escolheram a plaquinha "incoerente";

Vitória Strada e Mateus descartam Diogo Almeida e escolheram a plaquinha "sonso";

Diego e Daniele Hypolito descartam Edilberto e escolheram a plaquinha "vitimista";

Camilla e Thamiris descartam Diogo Almeida e escolheram a plaquinha "desleal";

Eva e Renata descataram Vitória Strada e escolheram a plaquinha “inconveniente”.