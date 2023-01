No BBB 23, Paula chora ao ver presente do Anjo para Aline e Bruno

Na tarde deste domingo, 22, Aline e Bruno, vencedoraes da Prova do Anjo, receberam os vídeos com imagens de suas famílias como Presentes do Anjo, no BBB 23. Os participantes que acompanharam a transmissão dos vídeos se emocionaram junto com eles, incluindo a sister paraense Paula.

"P*ta que me pariu, me f*deu toda!", disse Paula, enxugando as lágrimas. Ela foi uma das que mais se emocionou com o presente.

"Gente, então quer dizer que o marido da Aline é aquele lá?", perguntou Bruna, referindo-se a Igor Rickli. "Eu já sabia quem ele era, mas não sabia que era marido da Aline. Eu conheço! Ele é ator global. Mano do Céu, que loucura, Big Brother!", comentou Paula, empolgada.

Fred opinou sobre o filho de Aline e Igor, Antônio: "Ele é todo artístico já".