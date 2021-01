No 'BBB 21', Pocah diz não aguentar muito tempo sem sexo

A funkeira Pocah pode ter problema em ficar os 100 dias confinada no BBB 21, no qual foi confirmada nesta terça-feira (19). Em entrevista exclusiva ao DIA, ela revelou que não aguentaria muito tempo sem sexo. Pocah está em um relacionamento sério com o ex de Anitta, Ronan Souza.

Pocah foi premiada no MTV MIAW 2020 na categoria 'Melhor Clipe Feito Em Casa' por 'Depois da Quarentena', música que fala sobre o que o tempo de espera longe do 'crush' pode causar a uma pessoa.

"Hoje temos toda a tecnologia para ajudar, dá pra falar ao telefone, usar a chamada de vídeo. Não é a mesma coisa, mas é melhor do que nada. E lembrando que é bom sentir saudade também! Aí quando chegar a hora de encontrar o crush é certo de dar problema", brincou.

A funkeira também afirmou que não sabe ao certo qual o maior período em que teve que ficar em abstinência. "Olha, nem sei, mas não muito tempo", disse.