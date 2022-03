Natália diz que teve vontade de socar Eliezer: 'Sorte que eu assinei um contrato'

Após a sucessão de desentendimentos com Linn e Eliezer, e as discussões da madrugada, Natália decide dividir suas angústias com os brothers. A mineira contou sua versão da briga com as "comadres" envolvendo o namorado e disse que, se não fosse pelo contrato que a impede de qualquer violência física, teria dado um soco no designer.

"Eu olhei pra ele e disse: 'Abaixa o tom'. A minha sorte é que eu assinei um contrato, gente. Senão eu dava um [soco] reto nele que ele descia rolando a escada. Eu dava um reto, não queria saber quem é. E quando tu dá reto, aí que apaixona, sabia?"

"Ih, c*ralho!", disse Paulo André, surpreso. Douglas, talvez tentando encerrar o assunto, repetia, em tom sério: "Valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, Nat. Valeu, valeu, valeu". Natália continuava: "Ô! Dá um 'retão' que apaixona! Dá um 'retão' num homem pra tu ver! Fica apaixonado"

Entenda o que rolou

Ao ver o namorado conversando com Arthur, Pedro Scooby e Gustavo, a mineira comentou, perto de Linn da Quebrada e Jessilane, que o designer era 'boca aberta" e estaria revelando a estratégia do trio para o próximo paredão. Questionado por Lina, em tom descontraído, se teria mesmo vazado alguma coisa para o brothers, Eliezer se defendeu, mas a reação do designer provocou uma nova discussão com Lina, apontada pela promotora de eventos como 'fura-olho'.

Após o desentendimento com Eliezer e Lina, Natália pediu a Jessi que ajudasse a retirar suas bagagens do Quarto da Líder: "Você pega para mim as minhas coisas no quarto da Lina? Eu não quero ir lá, não", justificou. Mas a professora se nega e aconselha a sister a tentar conversar e resolver tudo porque não quer se envolver na confusão: "Não vou. Depois você vai, conversa com ela e pega, tá?! Eu não vou ficar no meio de vocês duas, não." Mas Natália rechaça a ideia e dispara: "Eu prefiro ficar sozinha do que ficar com gente falsa. Porque, para mim, isso é falsidade".

Já na cozinha, Natália chama Eliezer para uma conversa sobre acontecimentos da noite e o brother novamente defende Lina, argumentando que Linn não teve a intenção de expô-la. Mas a promoter reage mal e diz que o designer estava agindo de forma a parecer que ela é louca. "Tudo bem. Se tu achas isso, beija ela, dorme com ela e fica com ela", diz a mineira, contrariada.

Na porta do Quarto da Líder, Natália, Lina e Eliezer voltam a falar sobre o atrito causado durante a festa e a Lina decide se desculpar com a sister: "Fui eu. Eu errei nesse lugar e já pedi desculpas. [...] Eu não devia ter feito isso. Eu já pedi desculpas e não sei o que fazer", diz Linn.

Eliezer se impacienta e propõe que a confusão acabe ali em definitivo: "Vamos acabar com a conversa aqui e agora. O momento que você reagiu ruim comigo é quando você pega, vira as costas como uma criança mimada, sai e me deixa sozinho. [...] Eu já expliquei sobre mim e você não quer entender. Não quer escutar. Então, acabou", dispara.

Natália então vai para as escadas da cozinha do Vip e, aos prantos, pede um abraço de Scooby. "Nem minha mãe grita comigo. Pedro, vem cá, por favor. [...] Me dá um abraço", diz a sister.