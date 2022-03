Madrugada na casa do BBB 22 teve nova treta entre Natália e Linn da Quebrada

Troca de farpas, dedo na cara e choro. Mais uma madrugada 'animada' na casa do BBB 22. A festa deste sábado (26) foi marcada por uma nova treta entre Natália e Linn da Quebrada, mas, desta vez teve como pivô o designer Eliezer. De relações cortadas com ambos, a mineira acusou Lina de estar de olho no boy e ter um plano para acabar com o relacionamento dos dois.

Tudo ia bem até Natália comentar com Linn e Jessilane que Eliezer poderia estar repassando as estratégias de jogo para os brothers do quarto Grunge. Ao conversar com o designer, Lina revelou, em tom de brincadeira, o que sua namorada havia dito. Bastou para que a mineira começasse a confusão.

"Você está acreditando nela? Então é sério, Eli. Se você acredita na brincadeira dela, a gente tem que parar nossa relação aqui. Não conversa comigo", disse. Mas o boy, irritado com a situação, disparou: "Eu nunca abri o jogo de ninguém aqui dentro. Eu sempre levei essa fama e nunca abri o jogo de ninguém. Estou cansado de ser taxado como fofoqueiro".

Contrariada, Natália pediu para que Lina saísse de perto dela e cortou relações com a cantora. Na sequência, pediu à Jessi que tirasse seus pertences do quarto do líder. A professora, no entanto, avisou que não iria se meter na briga das duas.

Passado algum tempo, Natália foi comentar com DG sua teoria sobre os sentimentos de Lina por Eliezer. "Ela fica o dia inteiro de brincadeirinha para cima dele. É só ele piscar que ela vai. Ela já brincou várias vezes de dividir ele e de destruir nosso relacionamento", disse a designer de unhas, sob a promessa de que não falaria mais com Eli dentro do programa.

Porém, pouco tempo depois ela chamou Eliezer para beber água sob o pretexto de evitar que ele ficasse alcoolizado. Na cozinha da casa, Eliezer confessou que ficou magoado com o fato de Natália não confiar nele. Já a sister voltou a dizer que sentiu exposta por Lina e que o namorado acreditava mais na cantora do que nela, por isso ela ficou chateada.

Depois de assumir que realmente acreditava que o brother havia vazado a estratégia de Lina para o próximo paredão, ela então decidiu que deixaria a conversa para o dia seguinte. Mas no decorrer na festa, os dois voltaram a tocar no assunto e Eliezer reafirmou sua opinião de que Lina não havia sido desleal com ela por ter comentado o que Natália havia dito na frente dela. Mas a mineira insiste: "Expôs, sim. Ela me expôs. Se, para você, ela não expôs, então vai ficar com ela, vai dormir com ela. Se você acha isso, beija ela, fica com ela".

Ao final da festa, já no quarto do Líder, Lina se justificou e disse que estava brincando quando foi tomar satisfações de Eliezer. Que não via exposição da sister em sua atitude uma vez que ela estava presente na conversa. Mas, por outro lado, sentia que Natália não confiava nela. "Se eu estou do seu lado há 2 meses e ainda assim você questiona minha lealdade...?", questionou.

Irritada com o bate-boca, Jessi começou a discutir com a colega e a chamá-la de 'dona da razão'. "Começou, Natália, só você é a dona da razão. E quando a gente fala, é a gente que tá dando show, que é isso e aquilo, que vai se ferrar... deixa de ser trouxa menina, cresce, idiota".

Assim que a professora sai do quarto, Lina e Natália continuam a conversa do lado de fora, e Eliezer mais uma vez aparece para tentar se justificar. Natália então diz que o namorado estava fazendo com que ela parecesse uma louca. Já sem paciência, Eliezer desiste de fazer a sister desbaratinar: "Eu já falei 20 vezes a mesma coisa com você. Já expliquei e você não quer escutar. Então, dane-se. Não quer escutar, então f*da-se!"