'Não sei nem que dia passa', afirma Patrícia Abravanel sobre 'Big Brother Brasil'

Patrícia Abravanel se mostrou surpresa ao saber que o sobrinho vai participar da edição do Big Brother Brasil 22. Na última sexta-feira, 14, o nome de Tiago Abravanel foi revelado como um dos integrantes do reality."Não acredito! Que corajoso! Nunca assisti a um BBB agora vou ter que assistir! Não sei nem que dia passa", disse a apresentadora do SBT, que é filha de Silvio Santos, dono da emissora.

Tiago é filho de Cinthia Abravanel, a primeira filha de Silvio Santos com a primeira mulher dele, Maria Aparecida Vieira, que morreu em 1977. Ele é ator e já participou de outras atrações da Globo, como na série Chapa Quente, vivendo o cabeleireiro Fran, em 2015. Dois anos depois, ele estreou como apresentador do programa Papo de Almoço, na Rádio Globo.

"Que coragem! Imagina o frio na barriga dele! Meu Deus! Que ele possa nos surpreender e nos conquistar ainda mais com seu carisma, personalidade alegre e sensível! Vou estar na torcida e tentar acompanhar! Abrava Takes BBB! Certeza que o Brasil vai se apaixonar ainda mais por você! Vai em frente", declarou Patrícia Abravanel no Instagram.