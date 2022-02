Maria e Eliezer perdem a vergonha e transam no BBB 22

Uma hora ia e depois não ia mais, mas no fim foi. Esse foi o resumo do romance entre Maria e Eliezer na madrugada desta quinta-feira, 03, no Big Brother Brasil 22. O romance começou a rolar solto ainda durante a festa "Abravalândia", mas os outros participantes acabaram “empatando”. Isso porque a sister avisou a Eliezer que iria tomar um banho e que era para ele ir atrás dela, foi o que ocorreu.

Mas além dele, outras pessoas foram atrás, o que deixou o brother preocupado com a reação do público. "A única coisa que eu pensei foi no meu irmão, minha avó... Mas isso foi só depois que a Laís foi lá falar, ela falou sobre isso. Aí bateu neurose”, disse Eliezer.

"Se for pensar nisso... Eles já viram. Tudo o que você contou, tudo o que eu contei. Nossos flertes idiotas, nossas piadas idiotas, nossas piadas indecentes", diz Maria. Eliezer concorda: "Eles já viram o rolê inteiro, né?".

"Perdeu a chance de me c*mer hoje. Lerdo!", disparou Maria, que foi para o quarto sozinha e reclamou dos amigos da casa.

Mas o clima não terminou por ai, e no fim os dois inauguraram o edredom. Mesmo com o roupa de cama por cima do casal, é possível ver os movimentos de Eliezer em cima de Maria.