Maria do BBB 22 diz em vídeo: 'Erros acontecem, mas não me definem'

A cantora e atriz Maria foi desclassificada do BBB 22 na última terça-feira, 15, após acertar com um balde na cabeça da participante Natália, durante o "Jogo da Discórdia". Já fora da casa do Big Brother Brasil, a ex-sister agradeceu em vídeo divulgado pela #RedeBBB.

"Só quero passar pra dizer que tá tudo bem. Na medida do possível, tô tentando entender como tá o mundo aqui fora oporque a gente entra numa imersão e sair é uma coisa diferente até porque a gente sai muito diferente", começa Maria.

Os administradores dos perfis oficiais de outros participantes do BBB 22, como Douglas, Jessilane, Laís, Viny, Eliezer e Lucas, e até Luciano Estevan, que foi eliminado no primeiro paredão, comentaram na postagem.

"É isso: bola pra frente, vida que segue. Mas aqui fora, a minha vida continua e eu espero continuar mostrando a Maria autêntica que vocês viram lá dentro. Que vocês fiquem sempre com a imagem positiva de tudo o que eu fiz de bom. E os erros, eles acontecem, mas eles não me definem", conclui a ex-BBB.