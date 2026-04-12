Marciele é eliminada do BBB 26 com 59,34% dos votos
Paraense disputava o 15º Paredão com Leandro e Gabriela e deixou o reality neste domingo (12)
Marciele foi a eliminada do BBB 26 neste domingo, ao receber 59,34% da média dos votos no 15º Paredão do reality. A participante disputava a permanência na casa com Leandro e Gabriela, que tiveram 37,62% e 3,04%, respectivamente.
A formação do Paredão contou com empate na votação da casa, com Marciele e Leandro recebendo três votos cada. Coube a Jualino Floss dar o voto de minerva, que definiu a ida da paraense para a berlinda.
Natural de Juruti, no oeste do Pará, Marciele tem 32 anos e vive há cerca de 16 anos em Manaus (AM). Ela atua como Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso, papel de destaque no Festival Folclórico de Parintins.
Conhecida pela atuação no festival, a participante também é dançarina e influenciadora digital. Ela possui ascendência indígena do povo Munduruku e ocupa o posto de Cunhã-Poranga há cerca de dez anos.
Percentuais da votação do BBB 26
Confira os números detalhados do Paredão:
- Marciele
Média: 59,34%
Voto Único: 59,59%
Voto Torcida: 58,73%
- Leandro
Média: 37,62%
Voto Único: 36,48%
Voto Torcida: 40,29%
- Gabriela
Média: 3,04%
Voto Único: 3,93%
Voto Torcida: 0,98%
