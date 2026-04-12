No BBB 26, Jordana e Marciele se beijam em festa e bolam plano contra Ana Paula e Milena

A festa temática de Três Graças rendeu muito mais do que música e dança na madrugada deste domingo, 12, no Big Brother Brasil 26. Jordana e Marciele protagonizaram um selinho na pista - ao som do Calcinha Preta, as duas cantavam Louca Por Ti quando o beijo aconteceu. "Ai, meu Deus! É beijo de amiga", disse Marciele, rindo em seguida.

O momento viralizou rapidamente no X, com reações divididas: parte do público achou forçado, lembrando que as duas costumam falar mal uma da outra; outra parte reagiu com carinho ao clipe, que se tornou um dos mais repostados da noite.

Não foi o primeiro selinho entre elas - um episódio parecido já havia acontecido há cerca de um mês, durante festa dos ex-líderes Jonas e Alberto Cowboy.

Mais da festa

Além do beijo, a festa foi marcada pela integração com a novela homônima da Globo: os brothers receberam atores do elenco, incluindo Xamã (intérprete de Bagdá) e Negra Li, que se apresentaram, e Alana Cabral, que vive Joélly na trama.

Depois da apresentação, Negra Li fez um tour pela casa, brincou com a maneira como aliados e rivais no BBB 26 ouvem conversas dos grupos, atrás das portas dos quartos ou nos corredores.

Marciele e Jornada falaram sobre o paredão. Marciele, que está na berlinda, acredita que não vai sair e reforçou, referindo-se à torcida no norte do país (ela é do Pará e mora em Manaus): "Acredito no meu povo lá fora."

Jordana consolou a amiga: "Você não vai sair, acredito nisso."

Nos bastidores, Marciele e Jordana chegaram a combinar um plano de usar o monstro de madrugada para incomodar Ana Paula e Milena. A ideia, no entanto, não saiu do papel: ao fim da festa, as duas estavam tão cansadas que foi a própria Milena quem as ajudou a tomar banho e se deitar.

Marciele está no paredão desta semana ao lado de Gabriela e Leandro Boneco. A eliminação acontece neste domingo, em programa dividido em duas partes: às 17h30, antes do Domingão com Huck, e às 23h10, após o Fantástico - com nova formação de paredão na sequência.