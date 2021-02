Lucas Penteado ultrapassa 7 milhões de seguidores no Instagram

Lucas Penteado chegou à casa dos sete milhões de seguidores no Instagram nesta segunda-feira (8). O ator desistiu do “BBB 21” na manhã do último domingo (7).

O ex-brother ganhou apoio dos espectadores do reality depois de diversos ataques do qual foi alvo na casa. Ontem foi a terceira vez que o ator havia pedido para sair do programa. O estopim foi quando, depois de um beijo que Lucas deu em Gilberto, os participantes começaram a duvidar de suas intenções com o doutorando em economia e até mesmo de sua bissexualidade.

A saída de Lucas foi anunciada com bastante emoção por Tiago Leifert durante a exibição do programa na TV Globo e gerou uma rede de solidariedade ao ex participante, com uma Vakinha tendo sido criada em seu nome para arrecadar a mesma quantia do dinheiro do prêmio do reality (R$ 1,5 milhão). Lucas sempre disse que usaria o montante para comprar uma casa para sua mãe.