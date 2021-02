Lucas Penteado sobre beijo em Gil: 'Ato de amor'

Em sua primeira entrevista após a saída do “BBB21”, Lucas Penteado compareceu ao "Encontro com Fátima Bernardes" na manhã desta terça-feira (9). Na ocasião, ele comentou o beijo em GIl e voltou a rechaçar a possibilidade, levantada por colegas do reality, de que o ato foi uma estratégia de jogo.

Fátima perguntou se o beijo foi "uma maneira de reencontrar a alegria", para Lucas, depois dos episódios de bullying.

“Uma tentativa de encontrar, e a alegria me encontrou. Entre toda essa violência que vinha acontecendo no programa, porque foi um ato muito violento, não só da parte das pessoas que fizeram a mim, mas o todo. [No meio disso], esse foi um ato de amor. Foi sentimento, foi liberdade. Não sei como descrever para você a sensação que eu senti ali", disse o jovem ator.

Penteado desistiu do “BBB21” no último domingo (7), após uma série de desavenças com alguns brothers e boicotes. O determinante para a sua saída do programa foram os questionamentos e ataques a sua sexualidade.