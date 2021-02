Lucas Penteado recebe o apoio de famosos após deixar o 'BBB 21'

Apesar das circunstâncias da saída e de toda a polêmica que envolveu a participação de Lucas Penteado no BBB 21, o ator recebeu o afago e a solidariedade de vários colegas do mundo artístico e também de anônimos.

Atacado diversas vezes durante o reality, Lucas vinha sendo acusado pelos outros participantes de 'acabar' com a harmonia da casa, foi tirado de provas e era alvo principal do grupo para entrar no paredão deste domingo.

Durante a festa da noite de sábado, beijou o brother Gilberto e se assumiu bissexual, mas teve a declaração questionada pelos colegas da casa e apontada como mais uma manobra para se beneficiar no jogo. Sob intensa pressão, acabou pedindo para sair e já nas primeiras horas deste domingo era o assunto mais comentado nos Trends do Twitter.

Mas foi também o alvo de uma corrente de empatia e acolhimento gerada nas redes, onde vários famosos se manifestaram sobre o caso. O também ator Lázaro Ramos lamentou a postura dos demais integrantes da casa do BBB para com o artista. "Militância de orelhada difere da militância de vivência. Essa entende o que precisa para garantir a sobrevivência. E mais uma vez a pergunta onde está o amor? Chega e provoca dor. E o circo continua a girar", diz parte do texto.

A apresentora Astrid Fontenelle usou o seu perfil no Instagram para desabafar. "Um massacre levou esse menino a interromper seu sonho. Gente furiosa, preconceituosa! Continuo pensando nas mães!", escreveu a apresentadora do 'Saia Justa', no GNT.

O atacante do PSG, Neymar Jr, mandou forças para o ator e aproveitou para criticar a participante Lumena, uma das rivais de Lucas na casa do BBB 21, que se envolveu em uma briga com ele nessa madrugada.

Só espero que voce suporte tudo que está passando. Deus é contigo Lucas, cabeça boa 🙏🏽 — Neymar Jr (@neymarjr) February 7, 2021

A modelo-atriz-dj Pathy Dejesus disse que apesar da frustração pela saída do brother, achava que ele precisava respirar um ar menos tenso: "Triste, mas aliviada! Que você receba todo o amor e cuidado aqui for, Lucas. Aquele inferno não é lugar para você", afirmou em seu Instagram.

Pelo Twitter, o rapper Marcelo D2 também extravasou a indignação: "O que aconteceu com o Lucas é exatamente o que acontece com todos os jovens de periferia todo dia no Brasil.... todo dia", escreveu.

O que aconteceu com o Lucas é exatamente o que acontece com todos os jovens de periferia todo dia no Brasil.... todo dia — Marcelo D2 (@Marcelodedois) February 7, 2021

O perfil de Lucas, que na manhã de hoje também divulgou mensagem de agradecimento pelo carinho dos telespectadores, recebeu várias mensagens de artistas e anônimos. Na postagem, o ghost writer escreveu: "Nosso garoto não aguentou a pressão das articulações e armações contra ele no jogo, assim como muitos não suportam aqui fora do jogo". E rapidamente surgiram centenas de comentários acolhendo o agora ex-participante.

Kaysar Dadour (ex-BBB 18) desejou boas energias. "Força, meu mano". O ator Bruno Gissoni comentou: "O sonho dele não cabe numa casa". Mariana Xavier foi só afeto: "Vem, Lucas, que a gente te acolhe e te dá todo o amor que você sempre mereceu!".