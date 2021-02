Lucas Penteado diz que não esperava receber tanto carinho fora da casa

Após sua desistência do “BBB21”, Lucas Penteado recebeu muitas mensagens de carinho nas redes sociais e ganhou milhares de seguidores no Instagram, chegando a quase 8 milhões. O ator, entretanto, não imaginava todo esse carinho vindo do público.

"Ainda não vi direito o que aconteceu lá dentro. Não imaginava tanta gente ao meu lado", disse o ator de Malhação, em conversa com o Taiguara Nazareth. Ele ainda declarou que resistiu ao máximo à pressão do programa. "Não podia desistir tão cedo".

No domingo (7), a saída de Lucas após questionamentos a sua sexualidade foi anunciada com bastante emoção por Tiago Leifert durante a exibição do programa e gerou uma rede de solidariedade ao ex-participante.

No dia de sua desistência, foi criada uma vaquinha para arrecadar a mesma quantia do dinheiro do prêmio do reality (R$ 1,5 milhão). Lucas sempre disse que usaria o montante para comprar uma casa para sua mãe.

O anúncio da desistência de Lucas também elevou a audiência da Globo. Com média de 27,3 pontos na Grande São Paulo, o programa teve seu melhor domingo desde 28 de março de 2010, mais de uma década atrás.

O feito é ainda mais significativo se comparado ao conteúdo exibido no BBB10. Naquele domingo o programa já estava na reta final e foi ao ar o último paredão antes da decisão, no qual Lia foi eliminada.

A noite teve ainda uma bronca do Tiago Leifert que atingiu em cheio a participante Lumena Aleluia. “Em alguns momentos, alguns de vocês faltaram com fair play, aquele momento em que o adversário se machuca e você chuta a bola pra fora para ajudar o adversário a levantar. Em alguns momentos, faltou estender a mão”, começou o apresentador.

Nesse momento, a psicóloga levou as mãos ao rosto e demonstrou emoção. Na última festa, no sábado (6), ela acusou Lucas de ter usado Gilberto ao dar o primeiro beijo gay entre homens da história do reality show. A crítica abalou Lucas, que pediu para sair da disputa.