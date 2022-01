Luana Piovani decepciona fãs ao anunciar que não irá comentar BBB 22

Luana Piovani e Maíra Cardi passaram a ser seguidas depois que Pedro Scooby e Arthur Aguiar foram confirmados no Big Brother Brasil 22. A atriz ganhou muitos seguidores, que estão lá para “ver o circo pegar fogo”.

Como Luana sempre usa as redes sociais para expor as situações mais diversas vividas com o ex, o público espera agora que ela continue fazendo isso. Mas parece que a atriz não irá comentar sobre o programa, ela usou o story do seu perfil no Instagram para desabafar: "estou aqui no aeroporto embarcando para ir para São Paulo, mas eu acabei de ver os comentários de que vocês estão todos fritando para que eu comente".

"Eu vou comentar o que vocês querem: que eu não vou comentar o BBB, porque eu não assisto”, disse. "Nunca assisti na vida", reforçou. "Não é agora que eu vou ver. Eu vou acabar sabendo de algumas coisas aqui pelas redes sociais, mas enfim... As redes sociais eu gosto de usar para fazer outras coisas, não para ficar comentando Big Brother."

Quando ela percebeu que o número dos seus seguidores estava aumentando, alertou: "acho que vocês não vão achar o entretenimento que vocês estão querendo aqui". "Mas eu estou adorando que vocês estão vindo me seguir, porque daí a gente fica numa tribo maior. Então bem-vindos a todos vocês que estão chegando."

Há alguns meses, diante das especulações, Luana chegou a dizer que não acreditava que Scooby iria ao programa, já que ele tem responsabilidades com Bem Vianna, Liz Vianna e Dom Piovani Vianna, filhos do casal.