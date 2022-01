Linn da Quebrada, do BBB 22, já estrelou filme; veja lista de artistas trans que foram à telinha

A visibilidade trans está em evidência com a participação da cantora Linn da Quebrada no Big Brother Brasil 22. Junto com a evolução do jogo da sister no reality, o público de casa aprende um pouco mais sobre a representatividade desse público, o pronome de tratamento adequado, a valorização do talento e das conquistas do segmento trans e a expurgar conceitos pejorativos que possam haver em torno das pessoas LGBTQIA+.

Linn é mais uma artista trans a chegar na tevê e no cinema. No cinema, ela atuou nos filmes "Manhãs de Setembro" e estrela o documentário biográfico "Bixa Travesti", disponível na Globoplay.

Confira esses e outros filmes com atores e atrizes trans:

Em "Manhãs de Setembro", Liniker interpreta Cassandra, mulher trans que deixou a cidade natal em busca da carreira de cantora, mas tudo muda quando a ex-namorada Leide (Karine Teles) reaparece revelando a existência de um filho. Linn da Quebrada integra o elenco. O filme está disponível na Prime Vídeo.

Em "A Glória e a Graça", Carol Marra interpreta Luiz Carlos que não vê mais a família ao assumir a identidade social de Graça até ser procurada pela irmã, Glória (Carolina Ferraz) após 15 anos sem vê-la. Já em "Berenice Procura", Carol vive a personagem à vilã Jéssica. Esse longa de suspense conta a história da taxista Berenice, que investiga o assassinato de uma trans, no Rio. Os dois filmes podem ser assistidos no Globoplay.

A atriz e cantora Mj Rodriguez atua na série "Pose" e no filme "Tick Tick... Boom!", ambos na Netflix. No primeiro, ela é Blanca, personagem que abriga jovens LGBTQIA+ que foram expulsas de casa, na época do surgimento dos bailes promovidos por esse público. E, no longa sobre um compositor que busca criar algo incrível, ela é Carolyn.

Indya Moore é outra atriz de "Pose", onde vive Angel Evangelista. Ela também é "Scape Room 2", suspense sobre jogos mortais, da HBO Max.

Elliot Page é Vanya, um dos filhos adotivos do milionário excêntrico que tem super poderes, na série americana "The Umbrella Academy", da Netflix.

No drama adolescente "Euphoria", Hunter Schafer interpreta Jules Vaughn. Pode ser assistido no HBO Max.

Na série americana "Billions", Asia Kate Dillon é Taylon Manson. O enredo gira em torno do procurador federal que investiga um bilionário. Ele também atuou em "John Wick: Parabellum" e "Orange is the new black". As três produções estão na Netflix, sendo que Parabellum também está no Telecine.

Jamie Clayton estrela "Sense8" como Nomi Marks. A série da Netflix conta a história de oito desconhecidos que passam a compartilhar sentimentos e habilidades enquanto tentam evitar o próprio extermínio. Já na série "The L Word: Geração Q", ela é Tess. A produção fala sobre três amigas que lidam com desafios de amor e de carreira.

Laverne Cox é Gail, em "Bela Vingança", filme disponível no Globoplay, sobre uma mulher com traumas do passado que arma ciladas para homens abusadores e estupradores.