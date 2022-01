Linn da Quebrada chama atenção de Naiara Azevedo por querer falar de si após choro de Natália

Beijo e confusão, a madrugada destas sexta-feira, 27, foi movimentada no Big Brother Brasil 22. E até quem não tinha nada a ver, brigou no reality. Em resumo: Eslovênia e Lucas se beijaram, Natalia não gostou e a briga sobrou para outras sisters.

No Quarto Grunge, Linn da Quebrada, Naiara Azevedo e Jessilane tentam acalmar Natália. A sertaneja tenta aconselhar a sister, mas inicia uma discussão com Linn da Quebrada.

"Deixa ela sentir. Vamos ouvir ela. O você ouviu o que ela está sentido?", questiona a multiartista. "Deixa eu falar com ela. Natália, você está fazendo eu me sentir uma palhaça, uma trouxa, porque eu, na frente do Brasil inteiro...", continua Naiara Azevedo.

Linn da Quebrada a interrompe a cantora e completa: "Não é sobre você, Naiara. Isso é sobre o que ela está sentindo". Ela tenta mostrar que é preciso ter empatia com a dor da sister e não tentar se colocar como exemplo.

"Linn, ficar louca por causa de macho? Pelo amor de Deus", afirma Naiara Azevedo. "Posso falar uma coisa para você? Deixa ela sentir e depois a gente fala", orienta Linn da Quebrada.

A sertaneja não consegue se conter e ainda assim continua o discurso: "eu sei. Eu estava tentando ajudar e ela não quer ajuda. Não vou deixar ela apertar o botão por causa de macho", dispara ela. "Vai fazer pressão na cabeça dela", comenta Linn da Quebrada.