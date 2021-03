Rodolffo é o novo líder no 'BBB'; confira a dinâmica da semana

A prova realizada nesta quinta-feira (4) definiu o novo líder do “Big Brother Brasil 21”. Rodolffo levou a melhor e conseguiu a liderança e duas semanas de imunidade.

Dinâmica

Esta semana promete com o paredão falso. Por isso, o líder terá mais uma semana de imunidade.

A casa se dividirá em sete pessoas na Xepa e sete no Vip. No Vip ficaram: Rodolffo, Caio, Sarah, Juliette, Gilberto, Viih Tube e João. Na Xepa ficaram: Pocah, Projota, Carla, Thaís, Fiuk, Camilla e Arthur.

No paredão, o líder indica uma pessoa da Xepa e uma pessoa do Vip. Os dois indicados terão contragolpe, ou seja, podem indicar diretamente ao paredão mais uma pessoa, cada um.

Os indicados no contragolpe se juntam ao mais votado pela casa na prova do Bate e Volta.

Na terça-feira (9), o "eliminado" sai da casa, vai para o quarto secreto, joga as duas próximas provas do Líder e ganha um veto do Anjo para ser usado em até duas semanas. O brother ainda ganha voto com peso duplo no confessionário.